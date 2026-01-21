おうち料理研究家のみきママが19日に自身のアメブロを更新。受験生におすすめの食事について持論を展開した。この日、みきママは「受験の日って何食べさせたらいいですか？って聞かれるんですけど、胃もたれしない腸に優しい料理だと思います」と述べ、受験生にぴったりだという常夜鍋を紹介。自身の経験から「試験中はトイレに行けないから、ちょっと食べ過ぎたらお腹ごろっとしちゃうし、脂っこいものなんて食べたら終わりです