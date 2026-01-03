ボクシングの元２階級制覇王者・亀田和毅（３４＝ＴＭＫ）がユーチューブ「ＴＭＫＢＯＸＴＶ」で２０２６年が現役ラストイヤーとなることを明かした。和毅は昨年１２月３０日に公開された動画で「俺の中では３５歳（誕生日は７月１２日）まではやるというのはあるんで。あと１年ですね。そこが最後の勝負ですね。来年いっぱいが最後かなというのは、俺の中ではありますね」と明言した。昨年は５月にＩＢＦ世界フェザー級