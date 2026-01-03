ゾーラン・マムダニ氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】イスラエル外務省は2日、イスラム教徒として初めて全米最大都市ニューヨークの市長に就任したマムダニ氏を「反ユダヤ主義だ」と批判した。マムダニ氏が就任初日の1日に、特定のイスラエル批判を反ユダヤ主義と定義した前市長の市長令を撤回したことを問題視した。前市長のアダムズ氏は2024年9月に収賄罪などで起訴された。マムダニ氏は起訴後のアダムズ氏による市