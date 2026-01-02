元グループAFTERSCHOOLメンバーの女優ナナが強盗の逆告訴に対する立場を明らかにした。2日、ナナの所属事務所サブライムは昨年ナナがあった強盗傷害事件に言及しながら「凶器を持った加害者の犯行の過程でナナと家族は心身に深刻な被害を受け、それによる肉体的、精神的な苦痛は現在まで続いている」とし「にもかかわらず加害者はいかなる反省の態度もなくナナを相手に別件の告訴を提起するなど、被害者が有名人である点を悪用して