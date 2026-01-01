「響け！ユーフォニアム」川島緑輝役、「BanG Dream！」松原花音役などで知られる声優・豊田萌絵（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。昨年末をもって所属事務所「スタイルキューブ」を退所し、26年元日から「響」に所属することを報告した。豊田は「関係者の皆さま応援してくださっている皆さまへ」と題した文書を掲載し「2025年12月31日をもちまして、長年お世話になりましたスタイルキューブを退所することとなりま