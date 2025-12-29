¶å½£¥¢¥¸¥¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡Öº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¹á·îÎÉ¿Î´ÆÆÄ¤¬´Æ½¤º´²ì¸©½é¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡Öº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥ºÌîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹»¡×¤ò³«¹»¤¹¤ë¡£ÌîµåÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÌîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ãæ±ûÉô¤Î¥³¥ó¥Ý¥ó¥È¥à½£¤Ë¤¢¤ë»äÎ©³Ø¹»¡£Æ±¹»¤Ç¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È