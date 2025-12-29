ÈÊÌøµü¾ç¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.802025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â³Åê¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£Â¿¤¯È´Å§¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤À1·³½Ð¾ì¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é5¿Í¤Î¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£5°Ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÈÊÌøµü¾çÅê¼ê¡£¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã