¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ Æâ³°¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÉÙ¤Î¸»Àô¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹·ÐºÑ¿Í¤Î»ÈÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¨¡¡£ 2026Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤»º¶È¹½Â¤¤òµá¤á¤ÆºÆÊÔ¤ä¸úÎ¨²½¤òµá¤á¤¿AIÅê»ñ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤ÎÅû°æµÁ¿®»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Ï¸½¾õ¤Ç0.6¡óÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢1¡óÂæ¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï²Ê³Øµ»½ÑÎ©¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£ ÌÜ¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯·ÐºÑ²½¤·¤Ä