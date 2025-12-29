連覇狙う鷹Jr.を3発で撃破…2者連続弾で勝ち越し、最終回にダメ押し弾全国の逸材小学生がプロ野球と同じユニホームを着用して戦う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は29日、東京・神宮球場で決勝戦が行われ、阪神タイガースジュニアが3年ぶり2度目の優勝を果たした。3本の本塁打を放ち、2連覇を狙った福岡ソフトバンクホークスジュニアを6-4で破った。初回に馬野心輝の適時二塁打で先制すると、2回には2死満塁から