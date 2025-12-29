“飛ぶバット”禁止以降初…巨人Jr.の割石有音がNPBジュニアで3試合連続アーチ驚異の3戦3発だ。NPB12球団などが小学生のジュニアチームを結成して日本一の座を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の3日目が28日、横浜スタジアムと神宮球場で行われた。3度の優勝を誇る巨人ジュニアは東北楽天ジュニアを2-1で破ったが、2勝1敗で予選リーグ敗退となった。それでも、左打ちの大砲・割石有音（わりいし・ゆうと）外野手