33歳の山口祥吾監督「勝つことの難しさを改めて感じました」念願の大会初勝利は目の前にあった。NPB12球団などが小学生のジュニアチームを結成して日本一の座を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の大会2日目は27日、横浜スタジアムと神宮球場で行われた。オイシックス新潟アルビレックスBCジュニアは、横浜スタジアムで広島東洋カープジュニアと対戦したが、延長7回タイブレークの末に2-1でサヨナラ負けを喫した