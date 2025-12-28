DeNAジュニアの増田莉夢選手が2試合連続の好リードチーム唯一の女子選手が、実力で正捕手の座を掴んだ。選りすぐりの小学生がNPB12球団などのユニホームを着て日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」。大会2日目の27日、横浜DeNAベイスターズジュニアはオリックス・バファローズジュニアに5-1で快勝した。ここまで2試合で計3失点と投手力が光るDeNAジュニアを支えるのが、正捕手の増田莉夢（ますだ・りむ）選