おせちづくりと聞くと、年末年始の大仕事のひとつというイメージがある方も多いのではないでしょうか？しかし、料理家・飛田和緒さん直伝のおせちなら、無理せずつくれてきちんと見え。今年は肩肘を張らずに、ゆったりとおせちづくりを楽しみませんか。今回は、フライパンで調理できる「伊達巻き」のレシピを紹介します。前日の仕込みでもOK。親子でおせちづくりを楽しむ毎年、実家のおせちを楽しみにしていた飛田さん。コロナ禍