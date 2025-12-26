前日でも間に合う！オーブン不要、フライパンでふわふわ「伊達巻き」レシピ：飛田和緒さんのシンプルおせち
おせちづくりと聞くと、年末年始の大仕事のひとつというイメージがある方も多いのではないでしょうか？ しかし、料理家・飛田和緒さん直伝のおせちなら、無理せずつくれてきちんと見え。今年は肩肘を張らずに、ゆったりとおせちづくりを楽しみませんか。今回は、フライパンで調理できる「伊達巻き」のレシピを紹介します。
前日の仕込みでもOK。親子でおせちづくりを楽しむ
毎年、実家のおせちを楽しみにしていた飛田さん。コロナ禍に自分でつくるようになり、おせちづくりにはまったそうです。
「最近は娘が伊達巻きの担当になりました。そんな時間を楽しめるのも、年末ならではですね」
今回ご紹介したおせちは、前日に仕込めば間に合うものばかりです。気軽に挑戦してみてください。
いつものフライパンで簡単。ふんわり食感がうれしい自家製です
卵焼き器がなくてもOK。攪拌（かくはん）したての卵液で焼くのがポイント。ふわふわに焼き上がります。
●フライパンでできる伊達巻き
【材料（1本分・直径22cm・底面16cmのフッ素樹脂加工のフライパン使用）】
卵 3個
はんぺん 80g
A［上白糖大さじ3 みりん小さじ2 塩ひとつまみ だし汁大さじ2と1／2］
サラダ油 小さじ1／2
【つくり方】
（1） フードプロセッサーまたはミキサーにはんぺんとAを入れて攪拌（かくはん）し、卵を加えてなめらかに泡立つまでさらに攪拌する。
（2） フライパンに油を入れて熱し、熱くなってきたら火からおろして（1）をすべて流し込む。再び火にかけて弱火で2〜3分焼く。底に焼き色がついたら返し、両面に焼き色をつける。
（3） （2）を鬼巻きす（または普通の巻きす）にのせ、幅2cm間隔で切り目を入れる。巻きすの両端を持ち、生地の端の一方を内側に入れ込むように巻き、輪ゴムでとめる。
（4） バットに（3）を立てて30分ほどおき、形を整える。2cm厚さに切り分け、「の」の字の向きにそろえて盛りつける。
［全量440kcal］
【ポイント】
表面に焼き色がついても、卵液がやわらかい場合は、フタをして蒸し焼きにし、表面が固まってから返すとよい。
伊達巻きの上手な巻き方のコツ
難しそうに見える巻きの工程も、コツを押さえれば失敗知らず。
（1） 巻きやすいよう、巻きすの線に沿って2cmごとに包丁で切り目を入れる。
（2） すき間があかないよう、巻きすで押さえながらぴっちり巻き込んでいく。
（3） 立てて形を整える。だし入りのため、焼ききれていない場合は汁気が出るので下にバットを置いて。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです