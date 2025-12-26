おせちづくりと聞くと、年末年始の大仕事のひとつというイメージがある方も多いのではないでしょうか？ しかし、料理家・飛田和緒さん直伝のおせちなら、無理せずつくれてきちんと見え。今年は肩肘を張らずに、ゆったりとおせちづくりを楽しみませんか。今回は、フライパンで調理できる「伊達巻き」のレシピを紹介します。

前日の仕込みでもOK。親子でおせちづくりを楽しむ

毎年、実家のおせちを楽しみにしていた飛田さん。コロナ禍に自分でつくるようになり、おせちづくりにはまったそうです。

【写真】巻き方のコツはここから！

「最近は娘が伊達巻きの担当になりました。そんな時間を楽しめるのも、年末ならではですね」

今回ご紹介したおせちは、前日に仕込めば間に合うものばかりです。気軽に挑戦してみてください。

いつものフライパンで簡単。ふんわり食感がうれしい自家製です

卵焼き器がなくてもOK。攪拌（かくはん）したての卵液で焼くのがポイント。ふわふわに焼き上がります。

●フライパンでできる伊達巻き

【材料（1本分・直径22cm・底面16cmのフッ素樹脂加工のフライパン使用）】

卵 3個

はんぺん 80g

A［上白糖大さじ3 みりん小さじ2 塩ひとつまみ だし汁大さじ2と1／2］

サラダ油 小さじ1／2



【つくり方】

（1） フードプロセッサーまたはミキサーにはんぺんとAを入れて攪拌（かくはん）し、卵を加えてなめらかに泡立つまでさらに攪拌する。

（2） フライパンに油を入れて熱し、熱くなってきたら火からおろして（1）をすべて流し込む。再び火にかけて弱火で2〜3分焼く。底に焼き色がついたら返し、両面に焼き色をつける。

（3） （2）を鬼巻きす（または普通の巻きす）にのせ、幅2cm間隔で切り目を入れる。巻きすの両端を持ち、生地の端の一方を内側に入れ込むように巻き、輪ゴムでとめる。

（4） バットに（3）を立てて30分ほどおき、形を整える。2cm厚さに切り分け、「の」の字の向きにそろえて盛りつける。

［全量440kcal］

【ポイント】

表面に焼き色がついても、卵液がやわらかい場合は、フタをして蒸し焼きにし、表面が固まってから返すとよい。

伊達巻きの上手な巻き方のコツ

難しそうに見える巻きの工程も、コツを押さえれば失敗知らず。

（1） 巻きやすいよう、巻きすの線に沿って2cmごとに包丁で切り目を入れる。

（2） すき間があかないよう、巻きすで押さえながらぴっちり巻き込んでいく。

（3） 立てて形を整える。だし入りのため、焼ききれていない場合は汁気が出るので下にバットを置いて。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです