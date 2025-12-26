球団発表西武は26日、平良海馬投手が来年3月に行われるワールド・ベールボール・クラシック（WBC）に出場することを発表した。2023年の前回大会では調整を優先したいとの考えから出場を辞退。今季は54試合に登板して4勝2敗8ホールド31セーブ、防御率1.71をマークしていた。平良は「このたびWBC日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投