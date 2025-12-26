Googleの提供するフリーメールサービス・GmailはGoogleアカウントに紐付けられており、発行されるメールアドレスはGoogleアカウントのIDに@gmail.comをつける形式です。そのため、Gmailのメールアドレスは一度作成すると変更できない仕様となっていましたが、ついにメールアドレスを変更できるようになりました。Google is allowing users to change their Gmail address, per official Google support doc - experimental @gmail