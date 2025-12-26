クリスマスに投稿台鋼ホークスのチアガール「Wing Stars」の一粒（イー・リー）さんが25日にインスタグラムを更新。赤と白を基調としたクリスマスコスプレを披露し、ファンからは「大好き」「君に夢中だ」と2万を超える「いいね」を集めている。台鋼ホークスは2024年から1軍に参入。一粒さんはダンスの動画がSNSで話題になり、インスタグラムのフォロワーが急増。25日時点で42万人と台湾チアの中でも上位のフォロワー数を誇る