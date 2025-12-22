桑原が示した決意「プレースタイルを変えることはできない」DeNAからFA権を行使し西武に移籍する桑原将志外野手が22日、埼玉県所沢市内で入団会見を行った。外野のレギュラーとして期待される32歳は「凄くワクワクしてます。早くライオンズのユニホームに袖を通してプレーしたいなと思います」と、意気込みを語った。西武での背番号は「7」に決定。託された番号に、桑原は「（石毛宏典氏、松井稼頭央氏ら）凄い方々がその背番