駒大3年秋は優勝＆MVP…納会中に聞いたドラフト1位指名筋骨隆々の“和製ヘラクレス”の異名でも知られた栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）は1973年ドラフト会議で近鉄に1位指名された。駒沢大では1年（1970年）から4番打者を務めて、3年秋（1972年）には東都大学リーグ優勝に貢献し、最高殊勲選手。4年秋（1973年）もリーグ優勝と明治神宮大会優勝に導いた即戦力野手として注目を集めていた。だが、近鉄は想定外