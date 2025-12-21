巨人ドラ1の石塚が豪州WLで打率.318、3本塁打16打点2024年ドラフト1位で巨人に入団した石塚裕惺内野手が異国で確かな成長を見せた。20日に豪州ウインターリーグが全日程を終え、アデレード・ジャイアンツの一員として参加していた19歳は打率.318、リーグトップの3本塁打16打点、OPS.867という好成績で終えた。石塚は花咲徳栄高時代に高校通算26本塁打をマーク。昨年のドラフトでは競合の末に巨人が交渉権を獲得した。プロ1年目