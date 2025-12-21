台湾チアからメッセージ…第2回では下北沢や青森が話題に今や台湾だけでなく、日本や韓国でも人気を誇る台湾プロ野球（CPBL）のチアガールたち。 統一ライオンズのチアガール「Uni-girls」のメンバーがFull-Countにメッセージを寄せた。第2回はライライ、Yovia、ミナが日本愛を語った。2020年から加入したライライが挙げたのは“古着の聖地”。「下北沢に行くのが一番好きです。古着を探したり、唯一無二のアイテムを探したり