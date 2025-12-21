「理不尽」は排除し「必然」を説く…中日Jr.山北監督が再定義した勝負の言葉“精神論”もアップデートさせていく。12月26日から29日まで神宮球場と横浜スタジアムで行われる「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に向け、中日ドラゴンズジュニアが独自のチーム改革を進めている。昨年、技術がありながらも本番で力を発揮できずに敗退した反省から、山北茂利監督は今年、現代では避けられがちな「気合と根性」という言葉を敢