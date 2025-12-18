ESSEonlineで2025年11月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんの古布活用アイデアを紹介します。※ 記事の初出は2025年11月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。古くなったタオルは、