札幌市の住宅で住人の母親と長女の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された同居する長男が「3人で話し合って2人を殺した。自分も死ぬつもりだった」という趣旨の供述をしていることが18日、捜査関係者への取材で分かった。