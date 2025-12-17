娘の将来を思うあまり、「結婚の意思があるのか」をしつこく確認しようとする親は少なくありません。特に実家を離れて暮らしている場合などは、詳しい状況が見えにくいために、的外れな心配をされてしまうことが多いもの。なるべく穏便にやり過ごすためには、どのように対処するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『そろそろいい人いないの？』と結婚をせっつく親への切