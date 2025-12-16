タカノフーズの『すごい納豆S-903』は、2017年2月に発売開始し、25年11月までに累計販売数量が5億食を達成した大ヒット商品だ。発売当時、納豆の価格は3個パックで100円以下の商品が多い中、『すごい納豆』は150〜160円と1･5倍以上の価格だった。納豆としては高価格帯の商品でありながら、「初回出荷は想定の5倍以上となった」と振り返る。〈特許取得菌「S-903納豆菌」と「シールド乳酸菌」〉同商品は、同社で保有する2200種類以上