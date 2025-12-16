移籍を察した着信「チャンスだと思う」突然の移籍連絡も、予感は以前からあった。ロッテから現役ドラフトでソフトバンクに加入した中村稔弥投手が15日、入団会見に臨んだ。「チャンスだと思いましたし、前向きに取り組んでいます。結果で信頼してもらえるように、オフから頑張りたい」。新天地での決意を口にした。今月9日、ZOZOマリンスタジアムのウエートルームでのトレーニング中に、突然球団から電話がかかってきた。この