今季は19本塁打＆75打点、オフにノンテンダーFAに元巨人のアドリス・ガルシア外野手はフィリーズと1年1000万ドル（約15億5000万円）の契約で最終調整していると全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が伝えた。2016年に巨人に所属したガルシアは、2018年にマイナー契約したカージナルスでデビュー。2019年オフにレンジャーズに移籍した。レンジャーズ時代の2023年に大谷翔平投手に次いでリーグ2位の39本塁打を放ち、10