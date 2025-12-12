2025年、会員制スーパー「コストコ」の店頭には、今年も魅力的な新商品がずらりと並びました。コストコ歴10年の人気ブロガー・高梨リンカさんによると、「とくにフードコートの新メニューが充実していて、ベーカリーも当たり年でした」とのこと。そこで、ここでは、高梨さんが「ひと口食べて即リピ買いを決めた」という注目の食品5品を厳選し、詳しくレポートします。上半期のお気に入りが通年でもランクイン！1位はデリカの「ポテ