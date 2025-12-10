ドジャースのフレディー・フリーマン内野手（３６）のＷＢＣ出場の雲行きが怪しくなってきた。カナダ代表として来年３月のＷＢＣ出場に意欲を見せていたが、健康上の理由で出場が厳しくなっているという。カナダ野球連盟のグレグ・ハミルトン氏とアーニー・ウィット代表監督によれば、長いシーズンの影響による消耗が原因で「ちょっとした健康問題を抱えている」という。米メディア「ニューズウィーク」は「詳細は不明だが、カ