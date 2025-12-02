かつての「シュプール号」を再現2026年1月30日（金）に、神奈川県の大船駅から新潟県の越後湯沢駅まで直通する、かつて運行されていた夜行列車「シュプール号」を彷彿とさせる珍しい列車が運行されます。【画像】これが「神奈川県と新潟県を結ぶ夜行列車」の運行時刻＆停車駅ですこの列車は、JR東日本グループの旅行会社、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスのツアー「首都圏からスキー場まで一夜で結ぶ夜行列車 『想い出のシ