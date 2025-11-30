ベビー服など義理の両親から孫へのプレゼントをもらったとき、「ちょっと趣味が違うな」と感じたことはありませんか。孫のために選んでくれたとわかっていても、デザインやブランドが趣味に合わないと使いづらいですよね。アプリ「ママリ」には、義理の両親からのプレゼントについての投稿が寄せられていました。投稿者さんも義母からもらったベビー服のデザインが好みではなく、対応に悩んでいるといいます。 義母