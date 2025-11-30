淡い色が好きなのに、義母からは「原色のキャラ物」。義母からの贈り物、素直に喜べない…【ママリ】
義母から好みではないベビー服をプレゼントされた
お義母さんからベビー服を頂くのですが、あまり趣味じゃない時ってみなさん着せてますか？？
キャラ物のフリース素材のポンチョ？を2着頂いたんですが、私はあまりキャラ物は着せたくない派で淡い系の服を着せたいんです。ポンチョはパジャマにするには寝にくいだろうし、、写真撮るだけでいいのかなあ……。
それに頂いてる身でおこがましいかもしれないけれど、いつも西松屋かぁ……と思ってしまいます😭私が人にあげるなら西松屋の服は買わないなあ、人にあげるならプティマインとか買うなあとか思っちゃいます😭
投稿者さんは、生後5か月の赤ちゃん用にと義母からキャラクターのついたベビー服をもらいました。しかしキャラクターものが苦手で、淡い色味の服を子どもに着せたいのだそう。ブランドも西松屋と好みではないため、普段着にするのをためらっているといいます。
ベビー服のプレゼントはありがたいですが、赤ちゃんの時期こそ自分がかわいいと思う服を着せたいですよね。かといってまったく着なくてもよいのだろうかと、投稿者さんが悩む気持ちはよくわかります。
もらったベビー服の対処法についてさまざまな声が
この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「義母に会うときだけ着せる」との声がありました。
義母と会うときだけ着せます😂
普段着にするのは避けたいけど、すぐに捨てるのは申し訳ないという場合は、義実家を訪問するなど義父母に会うときだけ着せるのも1つの方法です。
義母も自分があげた服を着ている孫を見られますし、投稿者さんも処分するときの罪悪感が少なくなるかもしれません。なかなか会わない場合は、服を着た写真を撮って送るとよいでしょう。
ほかには「こういう系の服が好きとさりげなく伝える」との意見もありました。
貰ったけど着にくい服は写真撮る時だけ着せてました！
プティマインが可愛くて～とか、こういう系の服が好きとかキャラものは着せなくないとか今のうちに伝えてもいいと思います☺️
それか、服は自分で選びたいから絵本にしてもらえると嬉しいとか…！！
西松屋にもかわいいベビー服はたくさんありますが、服にこだわりたいママはプティマインなどお気に入りのブランドから選びたいですよね。義母との会話の中で「〇〇のところの服が好き」「キャラクターものは苦手」など好みをさりげなく伝えておくと、次回からそこで服を買ってきてくれるかもしれません。
義母からのプレゼントは、気持ちがこもっているからこそ断りづらく、正直な本音を言いにくいものですよね。だからといって我慢して使う必要はないので、写真だけ撮ったり服をよく買う店を伝えるなどして、感謝の気持ちと自分のこだわりをうまく両立させましょう。
