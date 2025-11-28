安曇野市の太田寛市長69歳が亡くなったことが28日、分かりました。関係者によりますと28日朝、安曇野市の太田寛市長69歳が亡くなったということです。太田市長は、10月の安曇野市長選挙で無投票で再選したばかりでした。安曇野市では28日午後1時から会見を開く予定です。