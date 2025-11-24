「ヤバい女になりたくない」そうおっしゃるあなた。有名人の言動を鋭く分析するライターの仁科友里さんによれば、すべてのオンナはヤバいもの。問題は「よいヤバさ」か「悪いヤバさ」か。この連載では、仁科さんがさまざまなタイプの「ヤバい女＝ヤバ女（ヤバジョ）」を分析していきます。第114回フワちゃんフワちゃんが女子プロレス団体『スターダム』に入団し、プロレスラーとしてスタートすることを発表しました。フワちゃ