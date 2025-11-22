驚きの行動に出た！？ YouTubeチャンネル「meow Circle」では、マンチカンがテレビを見る様子が配信され、動画のコメント欄には「これすごいな！」「かわいくて面白い」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これがテレビを見たくて「スクッ…」と立ち上がる「ルナ」ちゃんの《立ち姿》です！猫「これが一番よく見れるのニャ」注目を集めたのは「A funny and cute posture when a cat watches