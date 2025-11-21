中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹による、中島みゆき新作商品の発売を記念したリリースイベント（トーク＆サイン会）が、2026年1月10日（土）にタワーレコード新宿店にて開催されることが決定した。本イベントは、中島みゆきの新譜2作品（映像作品『THE FILM of Nakajima Miyuki ?』、CD『Singles 2000【リマスター＆Blu-spec CD2】』）と、音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるFM COCOLO