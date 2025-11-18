Image: Samsung Display Newsroom｜画像は2022年のCESで展示された試作機 待てば待つだけ欲しくなる！ でも高い…。世界中から注目が集まるサムスン初の三つ折りスマホ、Galaxy Z TriFoldが12月5日に発売されるとのリークが届きました。同社はかねてより「年内にはリリースする」と発言していましたが、現時点で正式な発売日が発表されていないことから、年内は無理なんじゃ…との声が上が