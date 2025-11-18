Image: Samsung Display Newsroom｜画像は2022年のCESで展示された試作機

待てば待つだけ欲しくなる！ でも高い…。

世界中から注目が集まるサムスン初の三つ折りスマホ、Galaxy Z TriFoldが12月5日に発売されるとのリークが届きました。

同社はかねてより「年内にはリリースする」と発言していましたが、現時点で正式な発売日が発表されていないことから、年内は無理なんじゃ…との声が上がっていました。

そんななか、朝鮮日報が「サムスンはGalaxy Z TriFoldを来月中、12月5日に発売する方針で計画中」と報じました。記事によると、お披露目イベントが行なわれた後、すぐに販売開始されるとのこと。

展開する地域は不明ですが、同紙は「韓国と一部のアジア諸国に限定される可能性が高い」と報じています。

これまでも再三リーク情報が飛び交いましたが、正式には10月に韓国で開催されたAPEC首脳会議で初展示されました。お披露目された機種には、端末を開閉するためのヒンジが2つ備わっていて、サブディスプレイが3枚横並びになっているような構造だったとのこと。

現在リークされているスペック等は以下の通り。

外部ディスプレイ：6.5インチ 内部ディスプレイ：10インチ 広げたときの厚さ：4.2mm 折りたたみ時の厚さ：約14mm バッテリー：5,600mAh 価格：3,000ドル（約46万円）

展開時の厚さが4.2mmということで、あの感動的な薄さは三つ折りでも健在。しかし3,000ドルって…、ちょっと手が出しにくい価格です。

すでにHUAWEIが世界初となる三つ折りスマホを販売しており、Galaxy Z TriFoldの登場で三つ折りスマホ市場は大きく動き出すことになるでしょう。こちらはぜひ日本でも販売してほしいところ。とにかく12月5日に向けて、公式発表が待たれるところです！

Source: 朝鮮日報 via 9 to 5 Google