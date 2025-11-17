けさ、千葉県船橋市の建設現場内にある建物で作業員の親子2人が死亡しているのが見つかりました。きょう午前8時半ごろ、千葉県船橋市の建設現場で「朝出勤したら人が倒れている」と関係者から119番通報がありました。消防隊員らが駆けつけたところ、65歳の男性作業員と42歳の男性作業員が建物2階の別の部屋でそれぞれ倒れていて、その場で2人の死亡が確認されました。2人は親子だったということです。警察によりますと、2人は作業