¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÅÄÃæ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬11·î16Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÀÜ¿¨¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿Æ±¹ñÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÈÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¿ô¤«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ç2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤«¤é½é