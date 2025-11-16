ÅÄÃæÊË¡¢Éé½ý¤Î¥¬¡¼¥ÊMF¤Ë½é¸ÀµÚ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡¡ÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Ç¡ÖËÍ¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÅÄÃæ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬11·î16Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÀÜ¿¨¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿Æ±¹ñÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÈÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¿ô¤«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ç2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤«¤é½é¤á¤Æ¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â°¼Á¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸åÈ¾È¾¤Ð¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ÏÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËÄ¾ÀÜ¥¬¡¼¥Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Õºá¡£¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î»ÑÀª¤ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¡£Áª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÍè¤Æ¡¢¼Õ¤ê¤ËÍè¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î»ä¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¼Õ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¶µ°é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤âÄË¤ß¤â´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤Î»þ¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(¥¬¡¼¥Ê¤Î´ÆÆÄ¤â)¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ø¼°Àï¤Ê¤éÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËËÍ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤éÁê¼ê¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤â¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤º¡¢Èà¤ÎÊ¬¤È¤«¤ò¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë