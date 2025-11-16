ミルウォーキー・バックス vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年11月16日（日）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 95 - 119 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのミルウォーキー・バックス対ロサンゼルス・レイカーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォー