【Joshin Web：「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」】 11月15日 販売再開 価格：9,980円 上新電機が運営する通販サイト「Joshin Web」にて、「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」が販売している。 今回同サイトにて11月15日14時30分ごろの時点で販売再開しており、カートに入ることが確認できた。 なお購入制限として1人1個まで