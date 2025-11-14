大谷、シュワーバー、ソトが「MLBネットワーク」に生出演ドジャースのワールドシリーズ連覇で幕を閉じた2025年シーズンの最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ナ・リーグMVPに大谷翔平（ドジャース）が輝いた。3年連続4度目のMVP受賞に日米から称賛が集まったが、大谷ライバルが醸し出した“雰囲気”が「休日のおっちゃん」「シュワーバー農家すぎるよな」と、ファンの間で話題になっている。ナ・リーグのMVP