三好市は、保険料を多く納めた市民に返す還付金が、17年間にわたり一部支払われていなかったと発表しました。未払いの総額は420万円あまりに上ります。還付が行われていなかったのは、後期高齢者の医療保険料です。三好市によりますと、高齢者の保険料は年金から天引きし、死亡により納めすぎとなった場合は、遺族に還付金を支払います。しかし、三好市は後期高齢者医療制度が始まった2008年度から2024年度にかけ、577人に還付すべ