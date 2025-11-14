MLBネットワークで発表されるMVP2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表される。発表は米番組「MLBネットワーク」で実施。3年連続4度目の受賞が確実視されている大谷翔平投手（ドジャース）は、今年も出演するとみられる。2023年には、今や有名となった愛犬「デコピン」が初登場。当時は犬を飼っていたことや、名前は公表されておらず、「誰の犬なの？」とファンが騒然となった。昨年は真美子夫人と登場し受