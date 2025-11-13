孫「来季はチームが日本一に向かって前進できるよう貢献していきたい」日本ハムは13日、古林睿煬投手、孫易磊投手と2026年シーズンの契約延長が合意に達したと発表した。台湾球界で“火球男”の異名をとった古林は、今季加入して7試合で2勝2敗、防御率3.62だった。“台湾の至宝”こと孫は、来日2年目の今年5月に支配下を掴み、1軍では9試合で0勝2敗、1セーブ4ホールド、防御率5.11だった。古林は球団を通じて「2026年シーズン