「ベストヒット歌謡祭 2025」 11月13日に放送される「ベストヒット歌謡祭2025」（読売テレビ 午後７時〜午後９時54分）のタイムテーブルが発表された。1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し５７回目となる今年も大阪城ホールから３時間の生放送。2025年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージを届ける。ベストヒット歌謡祭 2025 タイムテ