連日のクマ被害のニュース。SNSでは、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をはじめ、「くまモン」「リラックマ」などが批判を浴びるという風評被害に遭っている。背景には駆除にあたって一定数の「かわいそうだ」という抗議の声が出ているからだ。【こちらも読む】北海道積丹町のクマ駆除めぐる「副議長vs猟友会」トラブルの行方…町役場には生徒誘拐脅迫メールが《くまプーのせいだろ 禁止にしろ》《熊可愛い 殺さ